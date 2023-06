WNBA: Sabally bei Qualiturnier dabei - "Ich will zu Olympia"

Beim letzten Schritt auf dem Weg zum Ticket für die Sommerspiele in Paris können die deutschen Basketballerinnen auf ihre Starspielerin Satou Sabally zählen. „Ich werde bei der Qualifikation dabei sein. Ich will zu Olympia“, sagte die 25-Jährige vom WNBA-Klub Dallas Wings am Donnerstag in einer Pressrunde. „Ich freue mich drauf, ich bin superbegeistert.“