Premiere in Paris 2024: Deutsches Haus für alle

So groß wie nie und erstmals für alle: Das Deutsche Haus bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris wartet mit einer Premiere auf. Zum ersten Mal ist der traditionelle Treffpunkt für Athleten , Sponsoren und Presse während der beiden Großereignisse auch für das Publikum geöffnet.

„Es war von Anfang an unser Wunsch, ein solches Gemeinschaftserlebnis für die Fans sowie die Besucher der Olympischen Spiele in Paris zu schaffen“, sagte Claudia Wagner am Dienstag in der SID MixedZone in Köln, ein Jahr vor Beginn der Sommerspiele an der Seine.