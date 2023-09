Macron: "Gewissensentscheidung der olympischen Welt"

Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron will sich nicht in die Frage einmischen, ob Athletinnen und Athleten aus Russland unter neutralem Status an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris antreten sollten. Dies solle eine „Gewissensentscheidung der olympischen Welt“ sein, sagte der 45-Jährige in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L‘Equipe. Der Gastgeberstaat solle nicht entscheiden, „was das IOC tun soll“, erklärte Macron.