Erster Olympia-Test: Basketball-Weltmeister spielen in Köln

Die deutschen Basketball-Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder steigen mit einem Länderspiel gegen Frankreich in Köln in ihre Olympia-Vorbereitung ein. Das Duell mit dem Silbermedaillengewinner von Peking findet am 6. Juli 2024 (16.00 Uhr) statt. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch bekannt.

"Das ist eine großartige Gelegenheit für uns als Team, in Deutschland gegen eine so starke Mannschaft wie Frankreich zu spielen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. Es sei ausgezeichnet, mit einem solch "herausragenden" Aufeinandertreffen zu starten.

Damit kehrt die Mannschaft um Schröder sowie die Wagner-Brüder Franz und Moritz in die Halle zurück, in der es in der Vorrunde der Heim-EM 2022 auf dem Weg zu Bronze unvergessliche Erlebnisse gegeben hatte. „Das war unglaublich, eine fantastische Atmosphäre, und darauf freuen wir uns wieder sehr“, so Herbert.

Frankreich könnte in der Lanxess Arena mit NBA-Sensation Victor Wembanyama antreten. Der Rookie von den San Antonio Spurs will im kommenden Jahr nach eigener Aussage unbedingt bei den Olympischen "Heimspielen" in Paris dabei sein. Auf die WM hatte der 19-Jährige verzichtet.