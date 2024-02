Macron weiht Olympisches Dorf ein - und will in die Seine

Gut fünf Monate vor den Sommerspielen in Paris hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron das Olympische Dorf eingeweiht. Das nach sieben Jahren fertiggestellte Bauprojekt soll 14.500 Sportlern Platz bieten, bei den Paralympics wohnen dort 9000 Aktive. Tony Estanguet, Organisationschef der Spiele, nahm am Donnerstag bei der Übergabe durch der für den Bau zuständigen Firma Solideo einen symbolischen Schlüssel entgegen.

Macron weiht Olympisches Dorf ein

In den 82 Gebäuden auf einer Fläche von 52 Hektar vor den Toren von Paris in den Städten Saint-Denis und Saint-Ouen sowie der Gemeinde Ile-Saint-Denis befinden sich 3000 Wohnungen und 7200 Zimmer. In einem Zimmer mit zwölf Quadratmetern werden je zwei Sportler untergebracht, vier teilen sich ein Bad.