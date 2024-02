Olympia-Hammer um Draisaitl und Co - das gab es seit über 10 Jahren nicht

Die Eishockey-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL kehren auf die olympische Bühne zurück. Die Liga, die Spielervereinigung NHLPA sowie der Weltverband IIHF einigten sich über eine Teilnahme der Spieler an den Winterspielen 2026 und 2030. Das wurde am Freitag gemeinsam bei einer Pressekonferenz vor dem All-Star-Wochenende der NHL mitgeteilt.

NHL-Stars zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt dabei

Es wird das erste Mal seit 2014 und erst das sechste Mal insgesamt sein, dass NHL-Spieler bei Olympia antreten. Dies war bisher lediglich 1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi der Fall gewesen.