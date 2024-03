Sigurdsson-Debüt glückt: Kroatien schlägt Österreich

Dagur Sigurdsson hat mit Kroatiens Handballern den ersten Schritt in Richtung der Olympischen Sommerspiele geschafft. Der frühere Bundestrainer, der seit wenigen Wochen das Team um Kiel-Star Domagoj Duvnjak betreut, feierte mit den Kroaten einen hart erkämpften 35:29 (16:16)-Erfolg im Schlüsselspiel gegen EM-Überraschung Österreich.

Ivan Martinovic (9 Tore) vom Bundesligisten MT Melsungen erzielte am Donnerstagabend die meisten Treffer für die Kroaten. Im nächsten Spiel am Samstag (ab 14.30 Uhr) kommt es für Sigurdsson, Macher des deutschen EM-Wintermärchens 2016, zum Wiedersehen mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Deutschland hatte zum Auftakt des Vierer-Turniers in Hannover, wo zwei Paris-Tickets vergeben werden, einen deutlichen Sieg gegen Algerien (41:29) gefeiert.