"Zynischer Versuch": IOC gegen russische Freundschaftsspiele

In einer Mitteilung am Dienstag nannte das IOC den Plan Russlands, im September „Freundschaftsspiele“ auszurichten, „einen zynischen Versuch, den Sport zu politisieren“.

Das IOC forderte alle von Moskau eingeladenen Nationen auf, die Teilnahme an den Konkurrenz-Wettkämpfen und jegliche Form der Unterstützung abzulehnen.

IOC kritisiert „intensive diplomatische Offensive“ Russlands

Die russischen Bemühungen um Konkurrenzveranstaltungen zu den vom IOC ausgerichteten und vermarkteten Olympischen Sommer- und Winterspielen sind bekannt. Laut IOC sollen die ersten Ausgaben im September, wenige Wochen nach dem Ende der Paris-Spiele, in Moskau und Jekaterinburg sowie 2026 in Sotschi ausgetragen werden. Zudem plant Russland für 2025 die Austragung von "Future" und "BRICS Games" jeweils in Kasan.