Deutschland-Achter mit alten Stützen ins Olympia-Jahr

Mit zwei Rückkehrern und reichlich Olympia-Erfahrung will der Deutschland-Achter bis zu den Sommerspielen in Paris zurück auf Erfolgskurs.

Zum Start in die olympische Saison kehren Hannes Ocik als Schlagmann und Laurits Follert nach Verletzungspause zurück in das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Beim Weltcup in Varese/Italien in der kommenden Woche (12. Bis 14. April) wartet nach schwierigen Jahren die erste Standortbestimmung in neuer Besetzung.