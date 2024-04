Kritik an Coe: "Entspricht nicht dem olympischen Geist"

Die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbands (World Athletics), die Goldmedaillengewinner von Paris in seinen Disziplinen mit 50.000 Dollar zu belohnen , hat beim Präsidenten des Internationalen Radsportverbandes (UCI) für Unmut gesorgt.

"Wenn wir das Geld auf die Spitzensportler konzentrieren, werden viele Möglichkeiten für Sportler in der ganzen Welt verschwinden", führte der Franzose, auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und Vorsitzender von Frankreichs NOK, aus.

Der gesamte Preisgeldtopf der Leichtathleten in Höhe von 2,4 Millionen Dollar stammt aus der Gewinnbeteiligung des IOC, die World Athletics alle vier Jahre erhält.

„Kann die Leute nicht so überrumpeln“

„Was alle überrascht hat, ist die Tatsache, dass Sebastian Coe (WA-Präsident; d.Red.) die Entscheidung einseitig getroffen hat, mit einer einstündigen Vorwarnung an das IOC und einer zweistündigen Vorwarnung an die anderen Verbände“, sagte Michael Payne, ein ehemaliger Marketingdirektor des IOC, der Nachrichtenagentur AFP: „Die Verbände sind nicht zu Unrecht der Meinung, dass man sie über den Tisch gezogen hat. Was soll man nur drei Monate vor Paris tun?“, sagte Payne.