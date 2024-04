Preisgeld für Athleten? Bach distanziert sich von Coe

Den Nationalen Olympischen Komitees sei es freigestellt, ihre Medaillengewinner mit Geld zu entlohnen. "Jede Stütze der Olympischen Bewegung muss ihre Rolle spielen", sagte Bach: "Es ist ganz klar, was die Verantwortung der internationalen Verbände und was die Verantwortung der NOKs ist."

Coe (67) hatte Mitte April angekündigt, 2,4 Millionen US-Dollar aus den Zahlungen des IOC an Word Athletics als Preisgeld an die Siegerinnen und Sieger der Sommerspiele in Paris auszuschütten. Für Gold soll es 50.000 Dollar geben. 2028 in Los Angeles sollen alle Medaillengewinnerinnen und -gewinner Preisgeld bekommen.