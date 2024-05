13 von über 400: DOSB nominiert erste Olympia-Fahrer

Wellenreiter, Fechtkünstler, Kampfsportler und die ersten Leichtathleten: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat am Dienstag die ersten 13 von über 400 Athletinnen und Athleten offiziell für das Team D nominiert. Damit nahm die deutsche Olympia-Mannschaft 73 Tage vor dem Start der Sommerspiele in Paris erste Konturen an.