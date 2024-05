Karriereende bei Biathlon-Superstar? Wierer verkündet Entscheidung

Die viermalige Biathlon -Weltmeisterin Dorothea Wierer aus Italien setzt ihrer Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo fort. Das gab die 34-Jährige am Mittwoch bekannt. „Die letzte Saison war schwierig, ich war oft krank, die Saison war mental und physisch hart“, sagte Wierer: „Es wäre schade, wenn ich meine Karriere so beenden würde.“

Diese Biathlon-Medaille fehlt Wierer noch

Wierer treibt dabei ein Ziel an. Zweimal hat sie den Gesamtweltcup gewonnen (2019, 2020), WM-Titel in den Jahren 2019, 2020 und 2023 geholt. Nur Olympiagold fehlt ihr noch in der Sammlung. In Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 reichte es in der Mixed-Staffel immerhin zu Bronze, 2022 in Peking kam sie im Sprint auf Platz drei.