Olympia 2024: Müller und Barthel führen Wasserspringer nach Paris

Im Wasserspringen führen Jette Müller (Rostock) und Timo Barthel (Halle) die Vorschlagsliste des Deutschen Schwimm-Verbandes für die Olympischen Spiele in Paris an. Am Dienstag veröffentlichte der DSV sein zehnköpfiges Team, die offizielle Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) findet am 4. Juni statt.