Olympia: "Tut sehr, sehr weh" - Ausgebootetes Tischtennis-Ass Franziska kontert Roßkopf

Patrick Franziska ist der Mann der Stunde im deutschen Tischtennis . Mit seinem zweiten Platz beim Smash-Turnier in Dschidda/Saudi-Arabien katapultierte sich der 31-Jährige als nunmehr Neunter erstmals in die Top Ten der Weltrangliste und ist damit aktuell der bestplatzierte Deutsche.

Olympia: Tischtennis-Ass Franziska außen vor

Der Doppel-Weltmeister von 1989 fügte an: „Für Olympia in Paris waren es vier Top-Spieler auf einem absoluten Top-Niveau. Deswegen habe ich auch bei der Nominierung immer wieder gesagt: ‚Ihr müsst euch alle fit halten, wir brauchen euch alle.‘“

Roßkopf-Entscheidung tut „sehr, sehr weh“

Und dennoch: Was Franziska besonders wurmt, sind die Art der Kommunikation und der zeitliche Ablauf. „Mir wurde es (die Nicht-Nominierung, Anm. d. Red.) ein paar Tage nach dem Singapur Smash (vom 7. bis 17. März, Anm. der Red.) mitgeteilt, also mehr als zwei Wochen, bevor es offiziell wurde.“

Zuvor habe es intern Gespräche und ein offizielles Schreiben zu den Nominierungskriterien gegeben. „Wir wussten ungefähr, wann die Nominierung ist. Aber ich habe in Singapur gut gespielt und war auch davor in Indien im Halbfinale“, erklärte Franziska und lässt damit tief blicken. Denn seine herausragenden Ergebnisse haben in seiner Erwartungshaltung für die Nominierung durchaus eine Rolle gespielt - und blieben dann ignoriert.

„In dem Moment war ich in einem Loch und sehr enttäuscht. Und bin es immer noch. Jeder will zu Olympia, das war mein großes Ziel“, führte der Doppel-Europameister von 2016 weiter aus.

Zoff über Zeitpunkt und Art der Kommunikation

Besonders die Zeit, in der Franziska von seinem Olympia-Aus wusste, es aber noch keine offizielle Verkündung gab, habe ihm zugesetzt: „Kurz danach stand ein Turnier in Korea und das Final Four in der Champions League an. Außerhalb wusste über meine Nicht-Nominierung noch niemand Bescheid. Deshalb war diese Zeit ziemlich hart.“