Olympia-Vorbereitung: DHB-Teams mit starken Test-Gegnern

Höhepunkt der Olympia -Vorbereitung dürfte das Aufeinandertreffen der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit Europameister Frankreich am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sein.

Gislason freut sich auf Frankreich

"Dass sich Frankreich als Heimmannschaft der Olympischen Spiele und überragender Gegner bereiterklärt hat, in der Vorbereitung zu uns zu kommen, ist phänomenal", sagte Gislason. Eine Woche später in Stuttgart werde man mit Ungarn (19. Juli) und Japan (21. Juli) zudem zwei weitere "sehr starke Gegner" haben.

Japan ist nach dem olympischen Auftaktspiel gegen Schweden (27. Juli) zweiter deutscher Gruppengegner auf dem Weg ins anvisierte Viertelfinale, Ungarn spielt in Paris wie Frankreich in der Parallelgruppe.

DHB-Frauen mit Doppeltest gegen Brasilien

Die deutschen Frauen treten ebenfalls am 13. Juli in Dortmund an, Gegner ist Brasilien. Eine Woche später in Stuttgart geht es gegen Ungarn und ein weiteres Mal gegen Brasilien.