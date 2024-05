"Trauriger" Abschied: Schröder reagiert auf Basketball-Beben

Herbert sei mit Blick auf die Erfolge des DBB-Teams in den vergangenen Jahren der wesentliche Faktor, sagte Schröder. "Er hat unser Mindset geändert, hin zu einer Siegermentalität, was ich zuvor schon jahrelang versucht hatte", sagte der 30-Jährige. Auch über die "Rollenverteilung" habe Schröder ausführlich mit dem Coach gesprochen, "das hatten wir vorher nicht, aber Gordie hat das vom ersten Moment an gemacht".