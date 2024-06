"Bilderbuch-Zehnkämpfer" Neugebauer jetzt Olympia-Favorit

In der Nacht zu Freitag hatte Neugebauer bei den College-Meisterschaften in den USA seinen eigenen deutschen Rekord um 125 Zähler auf sagenhafte 8961 Punkte verbessert. Damit sprang der WM-Fünfte bei seiner Titelverteidigung in Eugene auf Platz sechs der ewigen Weltbestenliste, mit weit über 200 Punkten Vorsprung ist Neugebauer mit dieser Leistung derzeit die Nummer eins in der Welt.