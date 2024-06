Zehnkampf-Star Neugebauer verbessert seinen deutschen Rekord

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer hat seinen deutschen Rekord deutlich verbessert und dabei die magische 9000-Punkte-Schallmauer nur knapp verpasst. Der 23-Jährige steigerte sich bei den College-Meisterschaften in den USA um 125 Zähler und schaffte am Ende ganz starke 8961 Punkte. Damit sprang der Student bei seiner Titelverteidigung in Eugene auf Platz sechs der ewigen Weltbestenliste.