Olympia-Sommer: Deutscher Basketball-Kader steht

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert setzt im Olympia-Sommer wie erwartet auf seine Weltmeister. Der Kanadier nominierte alle zwölf Goldmedaillengewinner von Manila für den Start in die Vorbereitung am 30. Juni, hinzu kommen Leon Kratzer (Paris Basketball), Oscar da Silva (FC Barcelona), Louis Olinde (Alba Berlin) und Nick Weiler-Babb (Bayern München).

Kleber und Hartenstein fehlen

Das DBB-Team absolviert vor Olympia fünf Länderspiele. Am 6. Juli (Köln) und 8. Juli (Montpellier) geht es gegen Frankreich, am 13. Juli (Hamburg) gegen die Niederlande, am 19. Juli (Berlin) gegen Japan und zum Abschluss am 22. Juli (London) bei der Generalprobe gegen die NBA-Stars aus den USA.