Sturz! Olympiasiegerin verpasst Spiele in Paris

Die Bahnradfahrerin hatte sich bereits am Dienstag bei einem Sturz auf der Gartentreppe einen doppelten Beinbruch zugezogen. Des Weiteren zog sich die Schottin schwere Verletzungen an den Bändern zu und wurde bereits operiert.

„Ich stolperte über eine Stufe im Garten und habe es geschafft, mir den Knöchel auszurenken, mein Schien- und Wadenbein zu brechen und mir zwei Bänder im Knöchel zu reißen. Was zum Teufel“, postete sie auf Instagram neben einem Bild von ihr in einem Krankenhausbett.

Archibald mit Galgenhumor trotz Olympia-Absage

Nächster Rückschlag für Archibald

Archibald, die in Rio 2016 Gold in der Mannschaftsverfolgung gewann und dann in Tokio 2020 an der Seite von Laura Kenny im Madison auf dem Podium stand, hatte in den letzten Jahren schwere Rückschläge zu verkraften .