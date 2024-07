Alica Schmidt vor Olympia: "Das wird etwas ganz Besonderes"

Seit Alica Schmidt für die Olympischen Spiele in Paris nominiert wurde, schwebt die 400-Meter-Läuferin auf Wolke sieben.

Die 25-Jährige, die Ende Juni bei der DM in Braunschweig zum ersten Mal ihren Freund in der Öffentlichkeit zeigte, war vor drei Jahren zwar schon einmal bei Olympia dabei - doch in Tokio kam sie als Ersatzläuferin nicht zum Einsatz.