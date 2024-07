Bayern-Keeper muss seinen Traum begraben

Die Olympischen Spiele in Paris finden ohne Daniel Peretz statt. Der Bayern-Keeper wird nach einer Verletzung nicht rechtzeitig fit.

Daniel Peretz muss seinen Traum von den Olympischen Spielen in Paris begraben.

Der Torhüter des FC Bayern kann verletzungsbedingt nicht an dem Sport-Höhepunkt in der französischen Hauptstadt teilnehmen.

In seiner Instagram-Story teilt der Israeli mit, dass er sich nicht rechtzeitig von einer Verletzung erholen konnte.

Die Bayern gaben bekannt, dass sich Peretz eine eine Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. Er ist bereits wieder zurück in München.

Peretz, der im Vorjahr von Maccabi Tel Aviv an die Isar gewechselt war, ist beim deutschen Rekordmeister die Nummer drei hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich. In der vergangenen Saison kam er zu zwei Pflichtspieleinsätzen.

Das in Paris stattfindende Turnier beginnt am 26. Juli. Israel spielt in einer Vorrundengruppe gegen Japan, Paraguay und Mali.