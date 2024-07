Olympia: Ludwigs Beachvolleyball-Traum nach zweiter Niederlage in Gefahr

Laura Ludwigs fünfte Olympia-Mission droht bereits in der Vorrunde zu enden. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio unterlag gemeinsam mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann vor der spektakulären Kulisse im Schatten des Eiffelturms den Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli aus der Schweiz 0:2 (9:21, 15:21) und muss nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel ums Weiterkommen bangen.

Für das deutsche Duo ist ein Sieg im abschließenden Duell mit den spanischen EM-Silbermedaillengewinnerinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno am Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) Pflicht, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.

Den Auftakt hatten Ludwig/Lippmann mit 0:2 gegen die Französinnen Alexia Richard und Lezana Placette verloren. Gegen die EM-Champions führten die deutschen Angriffsversuche am Mittwochvormittag viel zu selten zum Ziel. Unpräzise Annahmen gegen die stark aufschlagenden Schweizerinnen machten den beiden Deutschen das Leben zusätzlich schwer.

Im anfangs umkämpften zweiten Durchgang wurde das deutsche Spiel nur etwas besser. Während es für die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann in der französischen Hauptstadt eine Premiere ist, tritt Ludwig bereits zum fünften Mal bei den Sommerspielen an.

Das Duo, das Ende 2022 in die gemeinsame Olympia-Mission gestartet war, hatte sich im Vorfeld zurückhaltend bei der Zielsetzung geäußert. Die zweifache Mutter Ludwig hatte 2016 in Rio an der Seite von Kira Walkenhorst die Goldmedaille gewonnen.