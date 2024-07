Olympia: Top-Quote für verregnete Eröffnungsfeier in Paris

Die verregnete Gala von Paris hat für die beste TV-Einschaltquote in Deutschland bei einer Olympia-Eröffnungsfeier seit Athen 2004 gesorgt. Im Schnitt 10,1 Millionen Menschen waren am Freitag in der ARD während der rund vierstündigen Zeremonie auf der Seine und am Trocadero dabei. Der Marktanteil lag bei 45,7 Prozent des Gesamtpublikums, im linearen Fernsehen sogar bei 53,3.