Wilder Olympia-Test stärkt DHB-Team: "Genau das brauchen wir"

Geführt, zurückgelegen, gewonnen: Deutschlands Handballerinnen bewerten die Achterbahnfahrt gegen Ungarn als mentalen Schritt in die richtige Richtung. „Genau das brauchen wir“, sagte Kapitänin Emily Bölk nach dem 30:29 (15:11) im zweiten Olympia-Härtetest im SPORT1 -Interview. Zwar sei es lehrreich, dass auch ein scheinbar komfortabler Vorsprung noch lange nicht den Sieg bedeutet: „Aber umso schöner, dass wir es dann in den letzten zwei, drei Minuten nochmal rumreißen können.“

Deutschland hatte gegen den WM-Zehnten in der zweiten Hälfte einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand verspielt, beim 27:29 (56.) drohte auf dem Weg zu den Sommerspielen nach dem 31:36 gegen Brasilien aus der Vorwoche sogar die zweite Niederlage in Folge. Doch in der Crunchtime bewahrte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch einen kühlen Kopf und drehte das Spiel wiederum. "Das war sehr wichtig", sagte der DHB-Coach.

Generalprobe gegen Brasilien

Vor der Abreise in die französische Hauptstadt steht nun noch die Generalprobe an, am Sonntag (ab 15.00 Uhr LIVE imTV auf SPORT1) ist in Stuttgart erneut Brasilien der deutsche Gegner.