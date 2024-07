Deutscher Olympia-Leichtathlet: "Was ich für eine Ausgrenzung erlebe, ist extrem"

„Es gibt keinen Tag, an dem du nicht angehupt oder ausgelacht wirst“: Der deutsche Geher Christopher Linke spricht offen über seinen nicht immer leichten Alltag in einer nicht überall geachteten Sportart.

„Es gibt keinen Tag, an dem du nicht angehupt oder ausgelacht wirst“: Der deutsche Geher Christopher Linke spricht offen über seinen nicht immer leichten Alltag in einer nicht überall geachteten Sportart.

Linke erzählt im Tagesspiegel über die Häme, die ihn im täglichen Training am Ufer Templiner See begleiten. „Es gibt keinen Tag, an dem du nicht angehupt oder ausgelacht wirst“, sagte Linke.

„Ich bin am Ende auf der Strecke, ich bin relativ gut geschützt, aber meine Familie steht am Straßenrand“, sagte Linke: „Das heißt, wenn da irgendwas hochgehen sollte, dann wird es wahrscheinlich eher sie treffen als mich.“

Sicherheitsbedenken im Vordergrund

Die Bedrohungslage durch einen möglichen Anschlag „ist in der Familie da, aber ich versuche mich darauf gar nicht zu konzentrieren, sondern auf meinen Wettkampf“, sagte Linke, der am Donnerstag um 7.30 Uhr an der Startlinie steht: „Und ich hoffe, dass einfach alles friedlich läuft und dass wir eine schöne Olympiade haben mit keinen Vorfällen und dass wir dann am Ende alle gesund nach Hause fahren.“