DFB-Frauen: Rio-Siegerin Popp führt Olympia-Kader an

Mit Rio-Siegerin Alexandra Popp an der Spitze starten die deutschen Fußballerinnen in ihre Medaillenmission: Die Kapitänin führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu den Olympischen Spielen nach Frankreich (25. Juli bis 11. August). Der scheidende Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtete bei seiner Kaderbekanntgabe am Mittwoch auf Überraschungen.

"Das Erlebnis Olympia ist großartig, sehr speziell und mit nichts zu vergleichen", sagte Hrubesch: "Unser Ziel ist klar: Wir fahren nach Frankreich, nicht um nur teilzunehmen - wir wollen um die Medaillen spielen! Ich habe Vertrauen in meine Spielerinnen und bin optimistisch, aber klar ist: Wenn wir etwas reißen wollen in Paris, braucht es alle in Bestform!"

Hrubesch, der nach Olympia durch Christian Wück ersetzt wird, versammelt seine Schützlinge ab Montag in Düsseldorf. Anstelle von Testspielen stehen zwei Pflichtaufgaben an. Mit dem vorzeitigen EM-Ticket in der Tasche geht es in der Qualifikation noch nach Island (12. Juli) und in Hannover gegen Österreich (16. Juli) - für die beiden Partien wird der Kader durch Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt) verstärkt. Nach drei freien Tagen trifft sich das Team am 20. Juli in Frankfurt/Main, einen Tag später geht es nach Frankreich.