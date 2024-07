Olympia: Dramatische Niederlage für deutsche Hockey-Frauen gegen Oranje

Die Durststrecke geht weiter: Auch im 43. Anlauf sind die deutschen Hockey-Frauen gegen die Niederlande sieglos geblieben. Im Pariser Stade Olympique Yves-du-Manoir unterlagen die „Danas“ im olympischen Vorrundenduell dem Weltranglistenersten am Montagabend dramatisch mit 1:2 (0:0). Der letzte Erfolg über Oranje datiert damit weiter vom olympischen Finale 2004 in Athen.

Bei Temperaturen um die 30 Grad im Nordosten von Paris erzielte Charlotte Stapenhorst (44.) zunächst die Führung für Deutschland, bevor die Niederlande die Partie durch Yibbi Jansen (50.) und Marijn Veen (54.) in den Schlussminuten drehten. Nach dem 2:0-Auftaktsieg am Vortag gegen Japan sind die deutschen Chancen auf das Zwischenziel Viertelfinale aber weiter intakt.

In der Folge gestaltete sich die Partie auf hohem Niveau ausgeglichen. Die Niederlande kamen offensiv wieder stärker auf, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Dann schlug Deutschland in Person von Stapenhorst zu. Zu Beginn des letzten Viertels verpasste Oranje bei einer Großchance zunächst den Ausgleich, dann traf Jansen nach einer Strafecke zum 1:1. Kurz darauf besorgte Veen das 2:1 für die Niederlande.

Die deutschen Frauen bestreiten ihr nächstes Gruppenspiel am Mittwoch um 12.45 Uhr, der Gegner heißt dann Frankreich. Danach geht es noch gegen China und Belgien. In Paris treten zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen an, jeweils die vier besten Teams erreichen das Viertelfinale.