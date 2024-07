"Extreme Müdigkeit": Pogacar sagt Olympia-Start ab

Tadej Pogacar gewinnt souverän die Tour de France. Einen Tag nach seinem Triumph gibt der Radsport-Star seine Entscheidung bezüglich der Olympischen Spiele in Paris bekannt.

Paukenschlag um Radstar Tadej Pogacar! Der Gewinner der diesjährigen Tour de France wird nicht bei den Olympischen Spielen antreten. Diese überraschende Nachricht teilte das NOK aus Pogacars Heimat Slowenien am Montag mit, einen Tag nach seinem dritten Gesamtsieg bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt.

„Leider wird Tadej Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von Ermüdung abgesagt hat. Er wird durch seinen Mannschaftskameraden Domen Novak ersetzt. Wir wünschen Domen alles Gute“, sagte Sloweniens Olympia -Trainer Uros Murn in einem Statement.

Der Slowene hatte bei den Sommerspielen 2021 in Tokio Bronze im Straßenrennen gewonnen, in Frankreichs Hauptstadt wäre er auch im Zeitfahren als Top-Favorit an den Start gegangen.