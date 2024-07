Tour de France: Presse feiert das "slowenische Ungeheuer"

Mit gerade einmal 25 Jahren wird der „unersättliche“ Pogacar bereits mit Radsport-Legenden der Vergangenheit verglichen. Er sei den „ganz Großen“ bereits nahe und erinnere mit seiner Dominanz an Eddy Merckx. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen der 111. Tour de France nach der letzten Etappe in Nizza zusammengetragen.

Frankreich

Le Monde: „Die Vorherrschaft von Tadej Pogacar, des slowenischen Ungeheuers. Eine Vormacht, die an diejenige des ‚Kannibalen‘ Eddy Merckx in der 1960er und 1970er Jahren erinnert.“

Slowenien

24ur.com: „Pogacar zerstreute alle Zweifel an den Leistungen bei Hitze, in großen Höhen und auf längeren Anstiegen. Die technologische Entwicklung ist zwar unaufhaltsam, dennoch trat Pogacar bei Anstiegen, die länger als 35 Minuten dauerten, immer wieder mehr als 6,75 Watt pro Kilogramm Körpergewicht, womit er historisch gesehen ganz oben auf dem Podest der Kletterer steht.“

Spanien

As : „Das Einzige, was sich zum Schluss im Vergleich zu den beiden vorherigen Tagen geändert hat, ist, dass Tadej Pogacar eine zweite Hand brauchte, um die Zahl seiner Etappensiege mit sechs Fingern anzuzeigen.“

Großbritannien

The Guardian: „Tadej Pogacar folgte im Kielwasser des verstorbenen Marco Pantani und besiegelte das erste Giro d‘Italia-Tour de France-Doppel des 21. Jahrhunderts in einem prahlerischen Stil. Pogacar schließt sich nun dem Klub der Doppel-Sieger an, aber keiner hat diese Heldentat in der modernen Ära vollbracht oder mit solch einer Prahlerei.“