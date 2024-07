Olympia: Deutsche Fahnenträger begeistern Milliardenpublikum in Paris

Anna-Maria Wagner winkte mit der linken Hand, Dennis Schröder reckte seine rechte Faust in den Himmel - und zusammen hielten sie dabei stolz die deutsche Fahne: Die deutsche Olympiamannschaft hat sich mit ihren beiden Fahnenträgern den 300.000 Zuschauern in Paris und weltweit einem Milliardenpublikum an den Fernsehern fröhlich und sympathisch präsentiert.

Seit 2021 folgt an Position zwei das IOC-Flüchtlingsteam, danach wurde nach dem Alphabet in der Landessprache sortiert. Vor Deutschland, also Allemagne, gingen nur die Mannschaften aus Afghanistan, Südafrika (Afrique du Sud), Albanien (Albanie) und Andorra (Andorre) an Bord.