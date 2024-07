Fußball bei Olympia 2024: Zeitplan, Modus, TV-Übertragung, Stars

von SPORT1 23.07.2024 • 12:52 Uhr Bei den Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen 329 Entscheidungen an. Dazu zählen auch die Fußball-Turniere bei den Männern und Frauen. Alle Infos zum Fußball bei Olympia in der Übersicht.

Zu den 329 Entscheidungen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zählen auch die Entscheidungen bei den Fußball-Turnieren. Aus deutscher Sicht sind dabei alle Augen auf die deutschen Frauen gerichtet, denn die U23 der Männer konnte sich nicht für das Großereignis in Paris qualifizieren.

Das Frauen-Team von Trainer Horst Hrubesch qualifizierte sich durch einen 2:0-Sieg gegen die Niederlande als Dritter in der Women‘s Nations League direkt für die Spiele in Paris und startet am 25. Juli gegen Australien (19.00 Uhr) ins olympische Turnier. (OLYMPIA: Der Zeitplan im Überblick)

Die deutschen Fußball-Frauen träumen vom Olympia-Gold

Offiziell werden die Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 eröffnet und laufen dann bis zum 11. August. Im Fußball startet die Vorrunde bei den Männern sogar zwei Tage vor der Eröffnung am 24. Juli, die Frauen mit der deutschen Mannschaft starten dann einen Tag später ins olympische Turnier. Das Finale der Männer findet am 9. August statt, das der Frauen am 10. August, dem vorletzten offiziellen Olympia-Tag.

Olympia 2024: Der Zeitplan der Fußball-Turniere in der Übersicht:

Männer

Vorrunde: 24. Juli bis 30. Juli

Viertelfinale: 2. August

Halbfinale: 5. August

Spiel um Platz 3: 8. August

Finale: 9. August

Frauen

Vorrunde: 25. Juli bis 31. Juli

Viertelfinale: 3. August

Halbfinale: 6. August

Spiel um Platz 3: 9. August

Finale: 10. August

Die Gruppen bei Olympia 2024

Bei den Männern fehlt überraschend Titelverteidiger Brasilien. Die Selecao verpasste nach einer Niederlage gegen Argentinien die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Insgesamt treten bei den Männern 16 Mannschaften in vier Gruppen an. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich jeweils für das Viertelfinale.

Bei den Frauen sind nur zwölf Teams am Start. Auch hier wird in Vierer-Gruppen gespielt. Dabei kommen bei den Frauen die beiden besten Mannschaften pro Gruppe sowie zwei der drei besten Gruppendritten ins Viertelfinale.

Männer

Gruppe A: Frankreich, Guinea, Neuseeland, USA

Gruppe B: Argentinien, Irak, Marokko, Ukraine

Gruppe C: Ägypten, Dominikanische Republik, Spanien, Usbekistan

Gruppe D: Israel, Japan, Mali, Paraguay

Frauen

Gruppe A: Frankreich, Kanada, Kolumbien, Neuseeland

Gruppe B: Australien, Deutschland, Sambia, USA

Gruppe C: Brasilien, Japan, Nigeria, Spanien

Hier können Sie das olympische Fußball-Turnier LIVE im TV und Stream verfolgen

Olympia 2024: Die Spiele der DFB-Frauen im Überblick:

25. Juli, 19 Uhr: Deutschland vs. Australien

28. Juli, 21 Uhr: USA vs. Deutschland

31. Juli, 19 Uhr: Sambia vs. Deutschland

Olympia 2024: Wer zeigt/überträgt Fußball live im TV und Stream

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet. Bereits zu den ersten Wettkämpfen am 24. Juli im 7er-Rugby und im Fußball startet die Berichterstattung rund um die Sommerspiele beim Free-TV-Anbieter.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.