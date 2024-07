Olympia: Spaniens Fußball-Weltmeisterinnen verhindern Blamage

Spaniens Fußball-Weltmeisterinnen sind nach einem harten Kampf erfolgreich in ihre olympische Goldmission gestartet. Die Ibererinnen, die in Frankreich ihr Debüt bei Sommerspielen geben, bezwangen Japan zum Auftakt in Nantes nach Rückstand mit 2:1 (1:1) und haben den Einzug ins Viertelfinale im Blick.

Gruppengegner und Turniermodus

Spaniens weitere Gegner in Gruppe C sind Nigeria (Sonntag) und Mitfavorit Brasilien (31. Juli). Die besten zwei Teams der drei Vierergruppen ziehen ebenso wie die zwei besten Gruppendritten in die K.o.-Phase ein. Die Spanierinnen hatten sich bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland erstmals die WM-Krone aufgesetzt.