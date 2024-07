Olympia: Struff verpasst Einzel, kämpft im Doppel um Viertelfinale!

Jan-Lennard Struff muss sein Zweitrunden-Spiel bei Olympia 2024 absagen. Die deutsche Nummer zwei will im Doppel aber weiterspielen.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff kann nicht zu seinem Zweitrundenmatch bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) mitteilte, hindern den 34 Jahre alten Warsteiner „gesundheitliche Gründe“ an einem Auftritt am Dienstag gegen den Franzosen Corentin Moutet.