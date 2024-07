Olympia: Älteste Athleten trotzen dem Alter – Rekorde und Geschichten

Im Jahr 1920, bei den Sommerspielen von Antwerpen, betrat ein gewisser Oscar Swahn zum dritten Mal die olympische Bühne. Der 1847 geborene Sportschütze schnappte sich in der allseits beliebten Disziplin "Laufender Hirsch", in der er 1908 und 1912 schon Gold gewonnen hatte, die Silbermedaille - und stellte nebenbei einen Rekord auf, der mehr als ein Jahrhundert überdauern sollte: Mit 72 Jahren und 279 Tagen wurde der Schwede zum bis heute ältesten Olympiateilnehmer.

Mary Hanna (69/Australien/Reiten): In Tokio war sie mit 66 Jahren bereits die Älteste, drei Jahre später trat Hanna rund vier Monate vor ihrem 70. Geburtstag auch die Reise nach Paris an. Sie ist stolze 57-einhalb Jahre oder 21074 Tage älter als die jüngste Teilnehmerin der Spiele von Paris, die elf Jahre alte Skateboarderin Zheng Haohao aus China.

Allerdings ist Hanna in diesem Jahr nur Reserve-Athletin - sollte sie nicht zum Einsatz kommen, geht der Titel des ältesten Aktiven in Paris an den 65 Jahre alten Dressur-Reiter Juan Antonio Jimenez aus Spanien.

Andy Macdonald (50/Großbritannien/Skateboard): Beim Skateboarden tummeln sich dieser Tage die jüngsten Athletinnen und Athleten der Spiele - 14, 15 und 16 lautete das Alter der Medaillengewinnerinnen im Street-Wettbewerb der Frauen am Sonntag. Und mittendrin bei dem bunten Treiben auf dem Place de la Concorde: Ein Brite, der den Altersschnitt in der Männerkonkurrenz beträchtlich anhebt.

Mit ihrem Sieg über die 30 Jahre jüngere Türkin Sibel Altinkaya wurde Ni zur ältesten Gewinnerin einer Einzelpartie in der Olympia-Geschichte. Weniger Erfolg hatte ihre Kollegin Zhiying Zeng, die in der ersten Runde ausschied - und dennoch überwog auch bei der Chilenin der Stolz. Schließlich hatte sie mit 58 Jahren bei Olympia debütiert.

Timo Boll (43/Deutschland/Tischtennis): Eines hat der Tischtennis-Altmeister selbst Werth voraus. Während die Reit-Ikone 2004 in Athen die Spiele verpasste, tritt Boll in Paris zum siebten Mal in Folge bei Olympia an und stellt damit einen deutschen Rekord auf.