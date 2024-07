"Habe keine Worte": Leichtathletik-Superstar bangt um Olympia

Leichtathletik-Superstar Gianmarco Tamberi plagt eine Verletzung. Italiens Nationalheld macht sich nun Sorgen, dass dies auch Einfluss auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hat.

Leichtathletik-Superstar Gianmarco Tamberi plagt eine Verletzung. Italiens Nationalheld macht sich nun Sorgen, dass dies auch Einfluss auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hat.

Das wäre ein herber Verlust für die Olympischen Spiele in Paris (ab 26. Juli)! Italiens Leichtathletik-Held und Fahnenträger Gianmarco Tamberi ist aktuell verletzt und fürchtet um seine Olympia-Teilnahme.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Seine Teilnahme an der Diamond League in Monte Carlo sei ebenfalls stark gefährdet: „In drei Tagen bezweifle ich, dass alles in Ordnung sein wird. Ich habe wirklich keine Worte …“.