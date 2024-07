Handball: Erfolgreiche Olympia-Generalprobe - aber Sorgen um DHB-Star

von SPORT1 21.07.2024 • 18:59 Uhr Beim finalen Testspiel vor den Olympischen Spielen in Paris muss Torhüter Andreas Wolff nach seiner Auswechslung behandelt werden. Anschließend kommt der DHB-Keeper nicht mehr zum Einsatz.

Mit breiter Brust nach Paris: Deutschlands Handballer haben auch ihre Olympia-Generalprobe gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Japan am Sonntag 35:25 (22:15) und feierte vor der Abreise nach Frankreich damit den dritten Sieg im dritten Test.

Justus Fischer und Tim Hornke (beide 6 Tore) waren vor 5641 Zuschauern in Stuttgart die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). In der Vorwoche hatte Gislasons Team in Dortmund bereits Olympiasieger und Europameister Frankreich (35:30) geschlagen, am vergangenen Freitag ebenfalls in Stuttgart zudem gegen Ungarn (33:29) gewonnen.

Olympia-Generalprobe: Sorgen um Wolff

In der ersten Halbzeit gab es allerdings einen Schreckmoment, als Torhüter Andreas Wolff ausgewechselt und behandelt werden musste. David Späth kam in der 19. Minute für den bis dahin stark spielenden Keeper in die Partie. Wolff wurde auf der Bank umgehend behandelt, sein linker Oberschenkel gekühlt und großflächig bandagiert.

In der Halbzeit bewegte sich der Ex-Europameister beim Warmhalten seiner Kollegen recht flüssig über das Feld und lächelte. Allerdings kehrte er im restlichen Spielverlauf nicht mehr ins Tor zurück. Mutmaßlich handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme des DHB.

Das deutsche Team ließ sich vom Fehlen des Bronzemedaillengewinners von Rio 2016 nicht aus dem Konzept bringen.

Der Erfolg gegen die unorthodox agierenden Asiaten, in Frankreich um 9 Uhr morgens am 29. Juli der zweite deutsche Vorrundengegner, geriet in einem temporeichen Spiel nie in Gefahr. Weil die Deckung einmal mehr ordentlich stand, aber auch weil der Offensivmotor auf Hochtouren lief.

DHB-Team findet viele Lücken

Egal, ob Juri Knorr oder Luca Witzke das Spiel auf der Mitte leiteten, egal, ob Julian Köster und Sebastian Heymann ihre Geschosse aus dem Rückraum losließen - Deutschland fand immer wieder Lücken. Schon in der 27. Minute war die 20-Tore-Marke geknackt.

Auch Linkshänder Kai Häfner, der den an der Schulter verletzten Franz Semper vorerst ersetzt und als fünfter Olympia-Kenner noch in den 17er-Kader rücken könnte, trug sich in die Torschützenliste ein. Der Spielstand wuchs immer weiter an, obwohl das DHB-Team nach der Pause einen Gang herausnahm.

Am Mittwoch macht sich Deutschland mit dem Zug nach Paris auf. Nach dem ersten Duell mit den Schweden und dem Wiedersehen mit den Japanern sind Kroatien (31. Juli), der WM-Dritte Spanien (2. August) und Slowenien (4. August) die weiteren deutschen Olympia-Gegner in Gruppe A.

Die jeweils vier besten der zwei Sechsergruppen ziehen ins Viertelfinale (7. August) ein, das wie das Halbfinale (9. August) und Finale (11. August) im Stade Pierre-Mauroy Fußballstadion in Lille ausgetragen wird.

