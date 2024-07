Handball - Männer: Deutschland gegen Japan live im TV, Stream und Ticker

Das letzte Länderspiel vor den Olympischen Spielen in Paris: Deutschland testet gegen Japan seine Form - SPORT1 zeigt die Generalprobe vor Olympia live im Free-TV.

Doppelter Medaillen-Traum für den DHB: Die deutschen Handballerinnen und Handballer sind im Juli und August bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. SPORT1 zeigt die Generalproben am Sonntag, 21. Juli live im Free-TV. Somit erwartet die Handballfans nochmals zwei Live-Spiele aus Stuttgart.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer misst sich dabei ab 17:15 Uhr mit Japan. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen tritt schon ab 14:45 Uhr gegen Brasilien an.

Hier können Sie Deutschland - Japan LIVE im TV und Stream verfolgen

Olympia 2024: Deutschland gut in Form

Die deutschen Handball-Männer feierten am Freitag bereits ein 33:29 (20:13) gegen Ungarn und nährten rund eine Woche vor dem Olympia-Auftakt die Hoffnung auf erfolgreiche Sommerspiele in Frankreich, selbst in einer kurzen Schwächephase im zweiten Abschnitt sah Bundestrainer Alfred Gislason viel Positives.