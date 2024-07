Olympia: Deutschlands Hockey-Frauen knapp unterlegen – Trainer kritisch

Den amtierenden Welt- und Europameister hatten Deutschlands Hockey-Frauen an den Rand einer Niederlage gebracht - Valentin Altenburg aber gab sich nach dem knappen 1:2 gegen die Niederlande bei den Olympischen Spielen dennoch kritisch. „Ich weiß, dass es viele toll finden, dass wir die auch mal am Haken haben“, sagte der Bundestrainer: „Aber wir wollen die nicht am Haken haben. Wir wollen gewinnen.“