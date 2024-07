Olympia 2024: Deutschland - Niederlande | Frauen-Hockey im LIVETICKER

Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Hockey-Frauen gegen die Niederländerinnen steht an. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Für die deutschen Hockey-Damen steht am Montagabend bei den Olympischen Spielen das zweite Vorrundenspiel gegen die Niederlande auf dem Programm.

Ihre Auftaktpartie am Sonntag gegen die Japanerinnen gewannen die „Danas“ nach einer überlegenen Leistung mit 2:0 . Jetzt wartet der Härtetest: Die Niederländerinnen, die als aktueller Weltmeister und Olympiasieger von 2021 auch bei diesen Spielen die absoluten Gold-Favoritinnen sind, schlugen in ihrem ersten Spiel Frankreich mit 6:2.

SPORT1 begleitet das Spiel ab 19.45 Uhr im Stade Olympique Yves-du-Manoir in Colombes im LIVETICKER.

+++ Zweiter Olympia-Titel möglich +++

Deutschland zählt bei den Spielen in Paris nicht zu den absoluten Favoriten. Einmal konnten die DHB-Frauen bereits über Gold jubeln: 2004 in Athen besiegten sie Oranje im Finale. Außerdem stehen zwei Silber- und eine Bronzemedaille in der Bilanz.