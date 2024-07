Olympia: Keine Knieprobleme - Zverev fit für Paris

Weder Sorgen noch Bandage: Laut seinem Bruder Mischa ist der Tokio-Olympiasieger in Medaillenform.

Weder Sorgen noch Bandage: Laut seinem Bruder Mischa ist der Tokio-Olympiasieger in Medaillenform.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht ohne Handicap durch seine in Wimbledon erlittene Knieverletzung ins Turnier der Sommerspiele von Paris . „Das Knie ist Gottseidank kein Thema. Er hat das seit Hamburg nicht mehr erwähnt und spielt auch ohne Bandage“, sagte sein Bruder Mischa Zverev bei Eurosport .

Zverev, der am Freitag bei der Eröffnungsfeier mit dabei war, hatte zuletzt beim Heimspiel in Hamburg mit Bandage das Finale erreicht und dort knapp gegen den Franzosen Arthur Fils verloren.

Zverev: Hoffnungen auf eine Medaille

In Paris traut Mischa Zverev seinem Bruder, der in der ersten Runde auf den Spanier Jaume Munar trifft, eine Menge zu. „Er konnte dort vor ein paar Wochen das Finale der French Open erreichen. Er müsste sehr selbstbewusst in das Turnier starten und er müsste eine Medaille holen“, sagte er. Vor drei Jahren hatte Alexander Zverev Gold im Einzel gewonnen.