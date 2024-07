Olympia: Deutscher Handball-Rekordsieg!

von SID 30.07.2024 • 10:32 Uhr Die deutschen Handballerinnen schlagen bei den Olympischen Spielen in Paris Slowenien deutlich und haben das Viertelfinale beim olympischen Turnier wieder im Blick.

Nerven bewahrt, Rekord gefeiert, Viertelfinale im Blick: Deutschlands Handballerinnen haben in ihrem ersten Olympia-„Finale“ den dringend benötigten Kantersieg eingefahren. Das wie aufgedreht spielende Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Slowenien am Dienstagmorgen 41:22 (16:9) und hat dank des ersten Erfolgs in Paris nun wieder gute Karten im Kampf um die K.o.-Runde.

Höchster Sieg bei Olympischen Spielen

Annika Lott und Xenia Smits waren mit je sieben Treffern die besten Schützinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die sich stark verbessert präsentierte und ihren höchsten Sieg bei Olympischen Spielen feierte: Bis dahin war das 27:12 gegen Angola 1996 in Atlanta der höchste Erfolg der DHB-Frauen.

„Ich hoffe, dass wir jetzt im Turnier angekommen sind und auf der Leistung aufbauen können“, sagte Alina Grijseels. Smits sagte am Hallenmikrofon, sie sei „wirklich verdammt stolz auf das Team.“

Die Grundlage des klaren Siegs bildeten die Abwehr und die starke Torhüterin Katharina Filter. Dazu nutzte der deutsche Angriff vor 5765 Zuschauern in der ausverkauften Arena Paris Süd anders als bei den Niederlagen gegen Südkorea (22:23) und Schweden (28:31) seine Chancen deutlich effektiver.

Viertelfinal-Tickets in Reichweite

In den verbleibenden Duellen gegen den WM-Dritten Dänemark am Donnerstag und Europameister Norwegen am Samstag (beide 19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) könnte Deutschland sich unter Umständen sogar zwei Niederlagen erlauben, um eines der vier Viertelfinal-Tickets in Gruppe A zu lösen. Die Runde der letzten acht in Lille ist das Minimalziel des Verbands.

Gegen die Sloweninnen, die Deutschland auf dem Weg zur ersten Olympia-Teilnahme seit 16 Jahren im April 31:25 geschlagen hatte, fand Deutschland nach kurzen Anlaufschwierigkeiten glänzend ins Spiel. Insbesondere die Defensive stellte sich gut auf den WM-Elften und dessen Ausnahmespielerin Ana Gros ein.

Nach dem 4:5 (13.) erkämpften sich die DHB-Frauen durch Gegenstöße beim 7:5 (14.) erstmals eine Zwei-Tore-Führung. Filter, die zeitweise an einer 50-Prozent-Quote kratzte, hielt außerdem einen Ball nach dem anderen, so dass Slowenien acht Minuten ohne eigenen Treffer blieb. Deutschland nutzte dies eiskalt.

Vorsprung kontinuierlich ausgebaut

Smits erhöhte beim 11:6 (22.) erstmals auf fünf Tore, jene Differenz also, die das deutsche Team mindestens benötigte, um beim Vorrunden-Ende einen möglichen Dreiervergleich mit den Sloweninnen und Südkorea im Kampf um Rang vier zu gewinnen. In der Folge ruhte sich Gaugischs Team aber nicht aus, der Vorsprung wuchs immer weiter - viel Tempo war der Schlüssel zum am Ende nie gefährdeten Erfolg.

Deutschland - Slowenien 41:22 (16:9)

Tore: Lott (7), Smits (7), Döll (6), Maidhof (6/2 Siebenmeter), Behnke (3), Behrend (3), Antl (2), Leuchter (2), Stockschläger (2), Bölk (1), Grijseels (1), Schmelzer (1) für Deutschland - Gros (6), Omoregie (5), Varagic (5), klemencic (3), Abina (1), Lazovic (1), Mavsar (1) für Slowenien.