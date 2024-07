Löchrige Abwehr: DHB-Frauen verlieren Olympia-Härtetest

„Es war sichtbar, dass es unser erstes Spiel seit langer Zeit war. Insbesondere in der Abwehr, die sonst unsere Stärke ist, hat es heute nicht so richtig funktioniert“, sagte Kapitänin Emily Bölk: „Da müssen wir wieder das Gefühl füreinander finden. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken.“

Linksaußen Antje Döll und Spielmacherin Alina Grijseels (je 5 Tore) erzielten am Samstag vor knapp 9000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zwölf Tage vor der Rückkehr auf die olympische Bühne nach 16 Jahren lief Deutschland von Beginn an hinterher und bekam in der Abwehr - sonst das Prunkstück des Teams - kaum Zugriff. Auch im Angriff ließen die DHB-Frauen nach der Pause zu viel liegen.