Olympia: Ludwig/Lippmann nach Fehlstart unter Druck – Harte Gegner warten

Ludwig und Lippmann kassieren zum Auftakt eine Niederlage. Diese will das Duo schnell abhaken.

Laura Ludwig redete nach dem Olympia-Fehlstart nicht lange drumherum. "Das war einfach zu wenig leider", sagte der deutsche Beachvolleyball-Star nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen die Lokalmatadorinnen Alexia Richard und Lezana Placette: "Wir haben am Ende des Spiels unsere Stärke bewiesen, das war leider zu spät." Gemeinsam mit Louisa Lippmann war die Rio-Olympiasiegerin am Montag in ihre fünften Olympischen Spiele gestartet und musste sich direkt zu Beginn im Stadion im Schatten des Eiffelturms geschlagen geben.