Märtens holt erstes Gold für Deutschland bei Olympia 2024

Lukas Märtens beschert Team Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Goldmedaille. Er triumphiert über die 400 m Freistil.

Gold für Deutschland! Der Schwimmer Lukas Märtens hat bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 über 400 m Freistil triumphiert.

Größter Karriereerfolg für Märtens

Den Weltrekord von Paul Biedermann (3:40,07 Minuten), an dem er bei der EM im April gekratzt hatte, verpasste er jedoch klar. Damit steht, wie er damals in Berlin schon scherzte, der Landesrekord von Sachsen-Anhalt immer noch.

Märtens beendete eine lange Durststrecke für die deutschen Beckenschwimmer: Seit „Albatros“ Michael Groß 1988 hatte niemand mehr olympisches Gold gewonnen. Florian Wellbrock, in Tokio Olympiasieger im Freiwasser, hatte damals als Dritter über 1500 m Freistil dieses Ziel noch verpasst.

Wellbrock schwärmt: „Seine Entwicklung war der Hammer“

Der Frankfurter Oliver Klemet, der wie Märtens in Magdeburg von Bundestrainer Bernd Berkhahn betreut wird, kam als Siebter ins Ziel. Der 22-Jährige startet in Paris noch über 1500 m und im Freiwasser.

Deutscher Fabeltag in Paris

Für Märtens, vor drei Jahren in Tokio noch als Zwölfter im Vorlauf ausgeschieden, geht das olympische Programm bereits am Sonntagmorgen mit den 200 m Freistil weiter. Außerdem stehen die 4x200-m-Staffel und die 200 m Rücken an.