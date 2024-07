Olympia 2024: Gigantischer Endspurt beschert Deutschland nächste Medaille!

Was für ein Finish! Der Doppel-Vierer der Frauen dreht am Ende mächtig auf und beschert Deutschland die nächste Medaille.

Greiten, Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Maren Völz knüpften damit an frühere Erfolge des Frauen-Doppelvierers an.

Vor Paris hatte es sechsmal Gold gegeben, zuletzt bei den Sommerspielen 2016 in Rio, sowie jeweils einmal Silber und Bronze. 1988 gewann der Vierer der DDR. Seit der Aufnahme der Bootsklasse in das olympische Programm vor 36 Jahren holte das langjährige Erfolgsboot nur in Tokio keine Medaille.

Deutsche Männer verpassen Olympia-Medaille

Bei den Sommerspielen in Rio und London hatte das langjährige Erfolgsboot in anderer Besetzung jeweils Gold geholt.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start und hofft auf zwei Medaillen. Der Zweier ohne Steuermann mit Julius Christ und Sönke Kruse schied am Mittwoch im Halbfinale aus, am Vortag hatte bereits der Männer-Doppelzweier den Finaleinzug verpasst.