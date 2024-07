Olympia: Deutscher Doppelvierer verpasst Medaille - Frauen kämpfen um Podest

Am ersten Finaltag der Ruder-Wettbewerbe fährt die Crew um Schlagmann Moritz Wolff an den Medaillenrängen vorbei.

Der deutsche Doppelvierer der Männer hat eine Überraschung bei den Olympischen Spielen klar verpasst. Am ersten Finaltag der Ruder-Wettbewerbe im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne fuhr die Crew um Schlagmann Moritz Wolff an den Medaillenrängen vorbei und landete mit deutlichem Rückstand auf dem fünften Platz.

Am Mittwochmittag kämpft der Frauen-Doppelvierer um einen Podestplatz (12.38 Uhr). Gold sicherte sich bei den Männern Weltmeister Niederlande vor Italien und Polen.

Keine Medaillenchancen für den deutschen Vierer

In Paris zählten Wolff, Tim Ole Naske, Max Appel und Anton Finger nicht zu den Medaillenkandidaten.

Vor drei Jahren in Tokio war der deutsche Vierer mit Appel und Naske im Boot nicht ins Finale gekommen, bei den vorherigen beiden Sommerspielen hatte das langjährige Erfolgsboot in anderer Besetzung jeweils Gold geholt.

Weitere Rückschläge für das deutsche Ruderteam

Am Vortag hatte auch der Männer-Doppelzweier den Finaleinzug verpasst.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in Paris in sieben von 14 olympischen Bootklassen am Start und hofft auf zwei Medaillen.