Olympia: Nadal und Alcaraz im Tennis-Doppel auf Wolke sieben!

Für Rafael Nadal könnten die Spiele an der Seine ewig gehen.

Spaniens Tennis-Ikone Rafael Nadal schwebt bei den Olympischen Spielen in Paris förmlich auf Wolke sieben, für seinen Doppelpartner Carlos Alcaraz ging am Samstagabend ein Wunsch in Erfüllung. "Dass ich mit ihm gespielt habe, ist wie ein Traum", sagte der aktuelle Wimbledon- und French-Open-Champion nach dem 7:6 (7:4), 6:4-Erfolg gegen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni. Kaum geringer war die Euphorie bei Nadal. "Ich hatte heute einen unvergesslichen Tag und ich hatte gestern einen unvergesslichen Tag", sagte der 38-Jährige, "ich genieße jeden Moment."