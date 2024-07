Bitteres Drama um Neugebauer-Konkurrent: Wenn ein Traum aus den Händen gleitet

"Die letzten Monate waren, gelinde gesagt, sehr anstrengend", sagte Lepage, der sich in Budapest WM-Gold mit 8909 Punkten gesichert hatte, in einem Instagram-Video: "Es ist wirklich hart zu sehen, wie dir dein Traum irgendwie aus den Händen gleitet, obwohl du so hart wie möglich versuchst, dass das nicht passiert."

Seit seinem Triumph in Ungarn galt Lepage als ganz heißer Medaillenkandidat für Olympia in Paris. Damals hatte der Vize-Weltmeister von 2022 Neugebauer, der nach dem ersten Tag geführt hatte, am zweiten Wettkampftag noch abgefangen. In Budapest reichte es für Neugebauer am Ende "nur" zu Platz fünf, diesmal träumt er an der Seine vom ganz großen Coup.